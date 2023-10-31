Деньги с продажи квартиры украинского президента Владимира Зеленского, расположенной в Ялтинском районе Крыма, будут направлены на нужды спецоперации и её участников.
По словам руководителя парламента Крыма Владимира Константинова, полученные благодаря продаже недвижимости 44,3 миллиона позволят профинансировать СВО, поддержать российских военнослужащих и их семьи.
Как пояснил политик в беседе с РИА Новости, национализацию и последующую продажу квартиры украинского президента следует воспринимать как важный и символичный шаг для жителей Крыма, которые мечтали, чтобы полуостров больше не был связан с семьёй Зеленского.
Константинов добавил, что действующий руководитель Украины — это "военный преступник" в понимании крымчан.
Ранее стало известно, что два человека поучаствовали в аукционе по продаже квартиры Зеленского общей площадью порядка 120 квадратных метров. Недвижимость "ушла с молотка" за 44,3 миллиона рублей.
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