В Запорожской области сообщили, что ВСУ утратили весь наступательный потенциал

Армия Украины утратила наступательный потенциал в районе Орехова на Запорожском направлении, следует из заявления руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынужденно организовали ротацию в этой зоне боевых действий.

"Те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал", — подчеркнул Рогов в разговоре с РИА Новости.

Он полагает, что в ближайшее время ВСУ займут оборонительную позицию и больше не будут предпринимать попытки продвижения в Запорожской области.

Ранее российские войска отразили украинскую атаку у Работино. По информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли 220 солдат убитыми и ранеными в районе этого населённого пункта.