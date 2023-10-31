Армия Украины утратила наступательный потенциал в районе Орехова на Запорожском направлении, следует из заявления руководителя движения "Мы — вместе с Россией" Владимира Рогова.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) вынужденно организовали ротацию в этой зоне боевых действий.
"Те подразделения, которые находятся на передовой, понесли большие потери и утратили весь наступательный потенциал", — подчеркнул Рогов в разговоре с РИА Новости.
Он полагает, что в ближайшее время ВСУ займут оборонительную позицию и больше не будут предпринимать попытки продвижения в Запорожской области.
Ранее российские войска отразили украинскую атаку у Работино. По информации Минобороны РФ, ВСУ потеряли 220 солдат убитыми и ранеными в районе этого населённого пункта.
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