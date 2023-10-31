Второй подряд за сутки украинский дрон был сбит над Белгородской областью 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
Отмечается, что очередная террористическая атака ВСУ была пресечена во время атаки на дежурные средства ПВО России, беспилотнику удалось уничтожить их.
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В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.