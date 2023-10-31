Минобороны РФ сообщило о втором сбитом дроне над Белогородской областью за сутки

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Второй подряд за сутки украинский дрон был сбит над Белгородской областью 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Отмечается, что очередная террористическая атака ВСУ была пресечена во время атаки на дежурные средства ПВО России, беспилотнику удалось уничтожить их.