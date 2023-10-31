Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на отдел по связям с прессой ФСО РФ.
Учения пройдут на охраняемых объектах, в том числе — на территориях администрации президента, правительства и парламента. Как уточняет ведомство, учения во время учения ФСО будет взаимодействовать с правоохранительными органами и экстренными службами.
Будут отрабатываться вопросы служебной деятельности. Силовики будут использовать бронированную технику.
В прошлом году учения ФСО проходили с 25 по 27 октября. Отрабатывались действия, направленные на противодействие терроризму.
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