ФСО проведет трехдневные учения на территории администрации президента

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на отдел по связям с прессой ФСО РФ.

Учения пройдут на охраняемых объектах, в том числе — на территориях администрации президента, правительства и парламента. Как уточняет ведомство, учения во время учения ФСО будет взаимодействовать с правоохранительными органами и экстренными службами.

Будут отрабатываться вопросы служебной деятельности. Силовики будут использовать бронированную технику.

В прошлом году учения ФСО проходили с 25 по 27 октября. Отрабатывались действия, направленные на противодействие терроризму.

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