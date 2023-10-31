"Вооруженные силы Азербайджана, используя запрещенные методы ведения войны, не отличая гражданское население от военнослужащих, предприняли широкомасштабное нападение, в результате которого погибли более 200 военных и мирных жителей", - приводит ТАСС слова представителя СК Армении.Фото: Telegram-канал "Улыбаемся и машем"
В СК также заявили, что в настоящее время считаются без вести пропавшими 12 гражданских и 30 военнослужащих. Кроме того, известно о 14 случаях пыток в отношении 12 военных и 2 гражданских. Это подтверждено соответствующими медиаматериалами.
Как сообщает СК Армении, во время массового выхода армян из зоны ведения боевых действий сразу погибли 64 гражданских. Причина - нехватка медикаментов и продовольствия.
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