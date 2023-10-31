СК Армении: С армянской стороны погибли более 200 человек во время боевых действий в сентябре

"Вооруженные силы Азербайджана, используя запрещенные методы ведения войны, не отличая гражданское население от военнослужащих, предприняли широкомасштабное нападение, в результате которого погибли более 200 военных и мирных жителей", - приводит ТАСС слова представителя СК Армении. Фото: Telegram-канал "Улыбаемся и машем"

В СК также заявили, что в настоящее время считаются без вести пропавшими 12 гражданских и 30 военнослужащих. Кроме того, известно о 14 случаях пыток в отношении 12 военных и 2 гражданских. Это подтверждено соответствующими медиаматериалами.

Как сообщает СК Армении, во время массового выхода армян из зоны ведения боевых действий сразу погибли 64 гражданских. Причина - нехватка медикаментов и продовольствия.