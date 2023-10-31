В порту Бердянска происходит что-то непонятное: Киев навел дыма

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Сообщения о задымлении и густом тумане в районе Бердянского порта вызывают тревогу. Согласно украинскому журналу Shipping Magazine, считается, что противник пытается скрыть разгрузку судна с военной техникой дымовой завесой. Как сообщается, военная администрация города Бердянска подтвердила наличие густого "тумана" в порту, который связан с разгрузкой судна с военным грузом.

Фото: openverse.org by Nikita Kuzmenko is licensed under CC BY 2.0.

Жителям Бердянска рекомендуется проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от портовой инфраструктуры.

"Призываем жителей Бердянска быть осторожными и держаться как можно дальше от портовой инфраструктуры", — рекомендовало созданное киевским режимом "Бердянское городское военное управление".

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