Сообщения о задымлении и густом тумане в районе Бердянского порта вызывают тревогу. Согласно украинскому журналу Shipping Magazine, считается, что противник пытается скрыть разгрузку судна с военной техникой дымовой завесой. Как сообщается, военная администрация города Бердянска подтвердила наличие густого "тумана" в порту, который связан с разгрузкой судна с военным грузом.
Жителям Бердянска рекомендуется проявлять осторожность и держаться на безопасном расстоянии от портовой инфраструктуры.
"Призываем жителей Бердянска быть осторожными и держаться как можно дальше от портовой инфраструктуры", — рекомендовало созданное киевским режимом "Бердянское городское военное управление".
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