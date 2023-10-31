Пожизненный срок получили трое военных ВСУ за расстрел мирных жителей Мариуполя

«КП» - Донецк» сообщила об этом Прокуратуре ДНР.

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Таким образом, Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил по уголовному делу в отношении военнослужащих 9 полка оперативного назначения 25-летнего Дениса Залевского и 25-летнего Евгения Кириса, также был приговорен 23-летний Богдан Кашпрук.

Все трое признаны виновными по части 2 статьи 105 УК РФ, части 3 стать 30, а также части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), - говорится в сообщении надзорного ведомства.

12-19 марта 2022 года, Залевский, находившийся на боевой позиции, расположенной на улице Казанцева в Мариуполе, расстрелял из пулемета троих жителей, переходящих улицу. Залевский, Кирис и Кашпрук, находясь на вышеуказанной боевой позиции, расстреляли три гражданских автомобиля с мирными жителями.