Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по территории России, сообщили в Минобороны страны.
Над Курской областью силами системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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