Минобороны: силами ПВО над Курской областью сбили два БПЛА ВСУ

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по территории России, сообщили в Минобороны страны.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Над Курской областью силами системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...