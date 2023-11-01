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Минобороны: силами ПВО над Курской областью сбили два БПЛА ВСУ

Силовые структуры

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки по территории России, сообщили в Минобороны страны.

Минобороны: силами ПВО над Курской областью сбили два БПЛА ВСУ
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Над Курской областью силами системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Курской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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