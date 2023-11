Мотострелки группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Угледарском направлении с десятью боевиками, сообщил командир роты с позывным "Чех". Бой длился не более 20 минут.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.