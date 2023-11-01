Бойцы ВС России взяли под контроль опорный пункт ВСУ под Угледаром

Мотострелки группировки "Восток" захватили опорный пункт ВСУ на Угледарском направлении с десятью боевиками, сообщил командир роты с позывным "Чех". Бой длился не более 20 минут.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам бойца ВС России, когда они вошли в "опорник", часть боевиков спали. В тыл врага российские военные пробирались "ползком", другая группа атаковала "в лоб".

"На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было 10 человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут", — рассказал "Чех" ТАСС.

Он подчеркнул, что в плен удалось взять четверых боевиков ВСУ.

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