В составе создающихся дивизий морской пехоты Вооружённых сил России появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров.
Предполагается, что "чёрные береты" будут заниматься преследованием и уничтожением вражеских катеров, осуществлением десантных операций, а также обеспечением огневой поддержки для подавления противника на берегах рек, озёр и в ближнем морском прибрежном районе.
Вопросом проработки новых дивизий морпехов занимаются в Минобороны страны. Известно, что один дивизион уже работает на территории СВО.
"Украинские силы пытаются проводить различные рейды, высадки диверсантов и десантов на наш берег. Мы пока пресекаем эти действия. Но мы обязательно активизируемся и сами будем проводить масштабные рейдовые и десантные операции", — пояснил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.
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