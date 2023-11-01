Глава Минцифры Максут Шадаев завил, что формирование кибервойск вполне реально. При этом он использовал конкретную формулировку "войска спецвида, связанные с киберобеспечением".
Это заявление министр сделал после того, как депутат Госдумы Антон Горелкин выступил с инициативой создания отрядов специалистов по кибербезопасности в составе Росгвардии.
Шадаев заявил, что поддерживает такие планы при условии, что они не повлияют на вопрос отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.
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