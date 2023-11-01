Новосибирский военком: женщины могут пойти по контракту на службу СВО, учитывая вакансии

Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев разъяснил вопрос о возможности женщин пройти службу в СВО. Ответ на этот вопрос он дал в ходе эфира программы "Регион LIFE" на ОТС, отвечая на вопрос корреспондента портала Om1. ru.

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"Да, женщины имеют такую возможность. Для этого необходимо явиться в военный комиссариат или в администрацию муниципального района, либо прибыть на пункт отбора для заключения контракта. Там будут предложены различные должности или специальности. Работа с женщинами проводится более индивидуально", — подчеркнул Евгений Кудрявцев.

Он не исключает, что к моменту обращения женщины для заключения контракта не будет доступной должности, которую обычно занимают военнослужащие женского пола.

"Прежде всего рассматриваются специалисты медицинского профиля, а также специалисты по связи. Однако решение о приёме на службу рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае, в зависимости от наличия вакантных должностей. В любом случае, данные кандидатуры учитываются, и когда появляются подходящие вакансии, они предлагаются желающим", — добавил комиссар.

Евгений Кудрявцев также подчеркнул, что в Новосибирской области женщины обращаются в военные комиссариаты довольно часто, и многие из них уже приступили к военной службе, сообщает Om1.ru.

Стоит напомнить, что ещё до СВО, например, в НМ ДНР женщины уже служили (и служат сейчас) на самых разных специальностях. Самой известной из них была Ольга Качура (позывной "Корса"). Она даже была замом командира артиллерийского дивизиона, погибнув в августе 2022 года. Посмертно ей присвоили звания Героев ДНР и России.