Военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев разъяснил вопрос о возможности женщин пройти службу в СВО. Ответ на этот вопрос он дал в ходе эфира программы "Регион LIFE" на ОТС, отвечая на вопрос корреспондента портала Om1. ru.

Фото: Wikipedia by By Vitaly V. Kuzmin - http://vitalykuzmin.net/?q=node/505 is licensed under CC BY-SA 4.0