Военкор Хайруллин: ВСУ так сильно боятся битвы за Купянск, что гонят на передовую "Леопарды"

Танки "Леопард" на передовой используют в несвойственной им функции.

Он весьма тихоходный и крупный, а для сопровождения десантников абсолютно не годится.

Но Киев начал использовать "Леопарды" для контратак или прикрытия колонн. Итог налицо: на Купянском фронте армия РФ подбила два танка, сообщает военкор Марат Хайруллин.

У н. п. Петропавловское 2-я мотострелковая элитная штурмовая дивизия РФ изготовилась к атаке на Купянск. А ВСУ при помощи "Леопардов" пытались загнать туда десант, бронемашины и джипы. Всё это уничтожено, пишет военный корреспондент.

"То, что эту технику выгнали в такую сырую погоду прикрывать десант, означает, что у них вообще нет каких-то резервов техники. Если сейчас на купянском направлении танки отправляют вперёд, это значит, они чего-то сильно боятся? Битвы за Купянск?" — отметил аналитик.

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