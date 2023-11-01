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Глава пограничного комитета Белоруссии: "Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север"

Силовые структуры

Председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил об усилении охраны государственной границы со стороны Киева.

Глава пограничного комитета Белоруссии: "Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север"
Фото: warfiles.ru

Как сообщил чиновник, на данный момент в направлении Минска сосредоточилась группировка из 120 тысяч военных. В их численность вошли 17 тысяч человек — именно они заняли позицию возле границы.

"Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих", — подчеркнул Молостов в процессе выступления в нижней палате парламента страны.

Помимо этого, чиновник отметил ряд провокационных мероприятий со стороны Киева. По его словам, это не только националистические призывы или агитация, но и использование беспилотников, с которыми белорусская сторона успешно борется.

"Принимаем адекватные меры", — сообщил Молостов.

В их числе — увеличение плотности охраны госграницы и усиление всех видов разведки.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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