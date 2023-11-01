Глава пограничного комитета Белоруссии: "Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север"

Председатель белорусского государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил об усилении охраны государственной границы со стороны Киева.

Фото: warfiles.ru

Как сообщил чиновник, на данный момент в направлении Минска сосредоточилась группировка из 120 тысяч военных. В их численность вошли 17 тысяч человек — именно они заняли позицию возле границы.

"Против Республики Беларусь сосредоточена украинская группировка "Север" с численностью до 120 тысяч военнослужащих", — подчеркнул Молостов в процессе выступления в нижней палате парламента страны.

Помимо этого, чиновник отметил ряд провокационных мероприятий со стороны Киева. По его словам, это не только националистические призывы или агитация, но и использование беспилотников, с которыми белорусская сторона успешно борется.

"Принимаем адекватные меры", — сообщил Молостов.

В их числе — увеличение плотности охраны госграницы и усиление всех видов разведки.

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