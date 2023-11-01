Склады с боеприпасами уничтожены около населённых пунктов Волчанск и Огурцово.
Вооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов первой бригады специального назначения украинской армии в Харьковской области. Об этом информирует Министерство обороны РФ.
Также российские истребители сбили за сутки два два украинских истребителя Су-27 и уничтожили 48 украинских БПЛА. Российским ПВО также удалось осуществить перехват авиабомбы JDAM.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.