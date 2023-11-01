ВС России уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Харьковской области

Склады с боеприпасами уничтожены около населённых пунктов Волчанск и Огурцово.

Фото: Вадим Савицкий

Вооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов первой бригады специального назначения украинской армии в Харьковской области. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

Также российские истребители сбили за сутки два два украинских истребителя Су-27 и уничтожили 48 украинских БПЛА. Российским ПВО также удалось осуществить перехват авиабомбы JDAM.