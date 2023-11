Спецназ ЦВО отрабатывает на Краснолиманском направлении расчёты бесшумных миномётов "Галл", сообщили в Минобороны России. Согласно информации, бойцы ВС РФ уничтожают из оружия стратегически важные локации противника.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.