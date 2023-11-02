Спецназ ЦВО отрабатывает на Краснолиманском направлении расчёты бесшумных миномётов "Галл"

Спецназ ЦВО отрабатывает на Краснолиманском направлении расчёты бесшумных миномётов "Галл", сообщили в Минобороны России. Согласно информации, бойцы ВС РФ уничтожают из оружия стратегически важные локации противника.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

бесшумные расчёты "Галла" позволяют остаться незамеченными для ВСУ.

"Отрабатывают по пулемётным гнёздам, снайперским лёжкам и подготовленным площадкам взлёта различных беспилотников", — сообщили в военном ведомстве страны.

По словам самих бойцов, миномёт показывает высокую эффективность, а за счёт бесшумности, позволяет отработать по точкам скопления врага, и застать его врасплох.

"У врага была ротация, ну, и нам поступил приказ. Мы отработали по ротации, там 8-10 человек. Враг понёс потери", — приводит словам российского военного РИА Новости.

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