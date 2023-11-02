У украинской армии не осталось резерва в живой силе, которую можно было бы отправить на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, те боевики, которых готовили под СВО уже либо погибли, либо ранены.
"Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил Соскин на своём канале.
По его мнению, чтобы восстановить резервы и подготовить новую армию, киевскому режиму потребуется около пяти-шести лет. Действующие подразделения спешно перекидывают на новые направления, чтобы закрыть "дыры".
Однако для того, чтобы хоть как-то восполнить ряды солдат, Украине необходимо тренировать мирных граждан, которые никогда не держали в руках оружие, резюмировал Соскин.
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