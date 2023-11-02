Экс-советник Кучмы Соскин: у ВСУ нет резервов — боевики или погибли, или ранены

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У украинской армии не осталось резерва в живой силе, которую можно было бы отправить на фронт, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, те боевики, которых готовили под СВО уже либо погибли, либо ранены.

"Думали, что подготовили, но те, кого подготовили, уже или погибли, или ранены", — заявил Соскин на своём канале.

По его мнению, чтобы восстановить резервы и подготовить новую армию, киевскому режиму потребуется около пяти-шести лет. Действующие подразделения спешно перекидывают на новые направления, чтобы закрыть "дыры".

Однако для того, чтобы хоть как-то восполнить ряды солдат, Украине необходимо тренировать мирных граждан, которые никогда не держали в руках оружие, резюмировал Соскин.

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