В Интернете появились видеокадры с грузовыми автомобилями, заполненными ранеными и убитыми военнослужащими Армии освобождения Израиля ЦАХАЛ.
Несмотря на жесткую военную цензуру кто-то из израильтян ухитрился снять такой секретный видеоролик.
Однако местные граждане утверждают, что такие автомобили регулярно происходят у больниц, которые расположены недалеко от сектора Газа.
По всей вероятности, наземная операция Израиля идёт не совсем по плану.
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