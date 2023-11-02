В Сети появились кадры с грузовиками, забитыми ранеными и убитыми слдатами ЦАХАЛ

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Интернете появились видеокадры с грузовыми автомобилями, заполненными ранеными и убитыми военнослужащими Армии освобождения Израиля ЦАХАЛ.

Фото: wikimedia. org

Несмотря на жесткую военную цензуру кто-то из израильтян ухитрился снять такой секретный видеоролик.

Однако местные граждане утверждают, что такие автомобили регулярно происходят у больниц, которые расположены недалеко от сектора Газа.

По всей вероятности, наземная операция Израиля идёт не совсем по плану.

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