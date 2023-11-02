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В Сети появились кадры с грузовиками, забитыми ранеными и убитыми слдатами ЦАХАЛ

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Силовые структуры

В Интернете появились видеокадры с грузовыми автомобилями, заполненными ранеными и убитыми военнослужащими Армии освобождения Израиля ЦАХАЛ.

В Сети появились кадры с грузовиками, забитыми ранеными и убитыми слдатами ЦАХАЛ
Фото: wikimedia. org

Несмотря на жесткую военную цензуру кто-то из израильтян ухитрился снять такой секретный видеоролик.

Однако местные граждане утверждают, что такие автомобили регулярно происходят у больниц, которые расположены недалеко от сектора Газа.

По всей вероятности, наземная операция Израиля идёт не совсем по плану.

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В Сети появились кадры с грузовиками, забитыми ранеными и убитыми слдатами ЦАХАЛ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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