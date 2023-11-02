Украинские власти объяснили, зачем пустили слух "о смерти" президента России Владимира Путина.
По сообщению представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Андрея Юсова, цель фейка — проверить реакцию русского общества и российских элит. ГУР Украины отмечает, что фейк должен был подействует и на самого Путина, являясь частью "определённого сценария".
"Сценарий", видимо, писали из палаты психбольницы. Такую порцию бреда на здоровую голову не придумаешь", — комментирует ситуацию "Царьград".
Ранее сообщалось, что для Киева всё пошло по наихудшему сценарию, а сам Зеленский не вернётся даже в "95-й квартал".
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