Россия сможет испытывать ядерное оружие

Инициатива об отзыве ратификации ДВЗЯИ была внесена в парламент 13 октября. Отменяется первая статья действующего закона, в которой предлагается ратифицировать соглашение, подписанное от имени российского государства 24 сентября 1996 года.

Фото: mil.ru

Как уточнил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Москва не намерена возобновлять ядерные испытания, основная цель — быть в равном положении с США. При этом в марте замглавы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает всё большую тревогу из-за действий США.

К ДВЗЯИ присоединились 187 государств, при этом ратифицировали его 178 стран-участниц. Однако несколько стран, включая ядерные державы — США, Китай, Израиль - до сих пор этого не сделали, в отличие от России, которая ратифицировала договор в 2000-м. В то же время государства, владеющие ядерным оружием, взяли на себя добровольное обязательство не проводить его испытания.

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