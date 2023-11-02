Полковник Матысяк: Украина пойдет на территориальные уступки России

Украине придется пойти на переговоры с Россией, несмотря на отказ киевских властей проводить их. Соответствующее мнение выразил полковник Мачей Матысяк в разговоре с изданием Wirtualna Polska.

Фото: Вадим Савицкий

Польский военный считает, что Украина будет вынуждена уступить территории России. Такой вывод сделал в связи с углубляющаяся стагнация на фронте, которая порождает все больше разговоров о замораживании ситуации на Украине.

Основные причины такого состояния фронта, согласно версии Матысяк, заключаются в провале контрнаступления ВСУ и перехода России к активной обороне. Также он предлагает учитывать природный фактор: осенне-зимняя погода не способствует ведению боевых действий.

Польский военный также выразил мнение, что в настоящее время у президента Украины Владимира Зеленского очень тяжелая ситуация в связи с возникновением нового фронта в Израиле, что может привести к снижению помощи от США. Также Мытасяк упомянул о разногласиях в военных структурах Украины. По мнению полковника, чем дольше конфликт будет продолжаться, тем больше будет факторов, мешающих его прекратить.