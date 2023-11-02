Украинская армия готовится помочь НАТО захватить Калининград

По указания западных стран армия Украины готовит крупную группировку, которая позволит связать ВС РФ в случае агрессии альянса НАТО против Калининграда.

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Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Так он прокомментировал новости о скоплении подразделений ВСУ на границе с Белоруссией, отметив, что целей он виден несколько.

"Калининградский анклав. О нём не говорят, хотя мы прекрасно знаем, что была попытка отрезать его от Прибалтики в начале спецоперации, и вообще он находится в достаточно уязвимом положении. Предполагаю, если анклав попробуют заблокировать, наша армия попробует пробить Сувалкский коридор, который давно там просится, с ельцинских времён", — отметил военкор.

Тогда Украина ударит в спину российской армии группировкам, а цель у неё будет простая — связать ВС РФ, пока анклав не будет зачищен, подытожил Стешин.