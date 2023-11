Сегодня около 07:10 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0