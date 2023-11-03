Минобороны: Россия предотвратила попытку ВСУ совершить атаку БПЛА по объектам на территории РФ

Сегодня около 07:10 по московскому времени была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ.

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении ведомства.

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