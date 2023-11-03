Российские военные сражались с французскими снайперами в Запорожье

Разведчики ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады поучаствовали в боях с французскими снайперами под Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Российские военные рассказали, что нашли много вооружения НАТО на месте, где базировались французы. Также боец упомянул, что в зоне СВО встречал и других иностранцев, сражающихся на стороне ВСУ. По его словам, в Запорожье ВСУ отправляет большое количество бойцов и техники. Тем не менее, по словам бойца, в последнее время атаковать стали чаще отряды из плохо подготовленных украинцев.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ в Работино и Вербовое.