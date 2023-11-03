Разведчики ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады поучаствовали в боях с французскими снайперами под Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Российские военные рассказали, что нашли много вооружения НАТО на месте, где базировались французы. Также боец упомянул, что в зоне СВО встречал и других иностранцев, сражающихся на стороне ВСУ. По его словам, в Запорожье ВСУ отправляет большое количество бойцов и техники. Тем не менее, по словам бойца, в последнее время атаковать стали чаще отряды из плохо подготовленных украинцев.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ в Работино и Вербовое.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.