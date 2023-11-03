Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из-за Украины в Европе разразилась новая эпидемия
МИД: в Балтику не попадет никто, если море закроют для России
Boeing-737, совершавший рейс Якутск – Москва, вернулся на место взлёта
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых людей после смерти постоялицы
СМИ: Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие
СМИ: из-за депрессии населения ЕС теряет €600 млрд в год
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС РФ
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике Ирана
AP: Путин может не пойти на выборы президента, есть варианты с преемником

Российские военные сражались с французскими снайперами в Запорожье

Силовые структуры » Военные новости

Разведчики ВДВ РФ из Новороссийской десантно-штурмовой бригады поучаствовали в боях с французскими снайперами под Работино в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные сражались с французскими снайперами в Запорожье
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

Российские военные рассказали, что нашли много вооружения НАТО на месте, где базировались французы. Также боец упомянул, что в зоне СВО встречал и других иностранцев, сражающихся на стороне ВСУ. По его словам, в Запорожье ВСУ отправляет большое количество бойцов и техники. Тем не менее, по словам бойца, в последнее время атаковать стали чаще отряды из плохо подготовленных украинцев.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ в Работино и Вербовое. 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев Палестино-израильский конфликт начинает предсказуемо расширяться: заявку на участие подал Йемен Андрей Николаев Израиль выиграет войну и исчезнет с карты мира Любовь Степушова
Названы продукты, которые ухудшают память
Иван Ургант заявил о сильной любви к России на выступлении в Дубае
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Boeing-737, совершавший рейс Якутск – Москва, вернулся на место взлёта
В Красноярском крае закрыли пансионат для пожилых людей после смерти постоялицы
СМИ: Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие
СМИ: из-за депрессии населения ЕС теряет €600 млрд в год
Прокуратура запросила для Верзилова* девять лет колонии за фейки о ВС РФ
Более 30 человек погибли при пожаре в наркологической клинике Ирана
AP: Путин может не пойти на выборы президента, есть варианты с преемником
Подоляка: "Если Пугачёва появится на экранах — это будет плевок в лица нашим бойцам"
6 из 7300: Московское областное УФАС заподозрили в работе на участников фармацевтического рынка
В Ростове произошёл редкий случай двойной беременности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников