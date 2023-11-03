В Омской области в убийстве двух пенсионерок заподозрили их 23-летнего внука

Правоохранительные органы Омской области задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок. Убийство произошло в деревне Сягаевка 25 октября. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Ларису Болдинову, в убийстве заподозрен 23-летний внук и правнук жертв.

Фото: gordonua.com

По версии следствия, подозреваемый, который знал о денежных накоплениях, задушил пенсионерок. Он похитил 500 тыс. рублей и потратил их почти сразу на гаджеты и украшения. Тела погибших обнаружила родственница.

Пресс-служба ГУ МВД по Омской области выложила видео, на котором подозреваемый признает, что совершил двойное убийство. Экспертиза также подтвердила его причастность к преступлению.