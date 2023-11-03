Правоохранительные органы Омской области задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок. Убийство произошло в деревне Сягаевка 25 октября. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК РФ Ларису Болдинову, в убийстве заподозрен 23-летний внук и правнук жертв.
По версии следствия, подозреваемый, который знал о денежных накоплениях, задушил пенсионерок. Он похитил 500 тыс. рублей и потратил их почти сразу на гаджеты и украшения. Тела погибших обнаружила родственница.
Пресс-служба ГУ МВД по Омской области выложила видео, на котором подозреваемый признает, что совершил двойное убийство. Экспертиза также подтвердила его причастность к преступлению.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.