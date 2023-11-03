Четыре района Белгородской области выдержали обстрел ВСУ за прошедшие сутки

В Шебекенском городском округе за прошедшие сутки по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов и по МАПП "Шебекино" - 3 минометных снаряда. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Фото: Telegram-канал главы Белгородской области Вячеслава Гладкова

По его данным, в Шебекинском городском округе по селу Терезовка выпущено 5 минометных снарядов, по МАПП "Шебекино" - 3 минометных снаряда. Как отмечает губернатор региона, во время обстрела никто не пострадал.

Также известно, что в Грайворонском городском округе над хутором Масычево средствами ПВО был сбит БПЛА самолетного типа. Разрушений и жертв нет. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый было выпущено 4 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений также нет.

Известно, что приграничные территории Белгородской области с 24 февраля прошлого года повсеместно подвергаются обстрелам со стороны Украины. В регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 населенных пунктах введен режим ЧС.