Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил командиров мотострелкового полка и бригады Ивана Клещерева, Романа Федорова и сержанта Юрия Щербакова звездами Героев России. Об этом сообщает официальный канал Минобороны РФ.
Почетный орден был вручен Ивану Клещереву за руководство штурмовым отрядом в ходе проведения контратаки. Роман Федоров был удостоен звездой за правильно выставленную защиту, благодаря которой ВС РФ отбили 20 атак. Под руководством Федорова было ликвидировано 12 танков и свыше 230 штурмовиков. Также звание Героя России получил Юрий Щербаков за уничтожение 9-ти танков, 4-х бронетранспортеров и 12-ти БМП противника.
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