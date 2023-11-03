Шойгу наградил звездой Героев России трех участников СВО

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил командиров мотострелкового полка и бригады Ивана Клещерева, Романа Федорова и сержанта Юрия Щербакова звездами Героев России. Об этом сообщает официальный канал Минобороны РФ.

Почетный орден был вручен Ивану Клещереву за руководство штурмовым отрядом в ходе проведения контратаки. Роман Федоров был удостоен звездой за правильно выставленную защиту, благодаря которой ВС РФ отбили 20 атак. Под руководством Федорова было ликвидировано 12 танков и свыше 230 штурмовиков. Также звание Героя России получил Юрий Щербаков за уничтожение 9-ти танков, 4-х бронетранспортеров и 12-ти БМП противника.