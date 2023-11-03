Европейский центр суррогатного материнства торговал детьми суррогатных матерей.
Как утверждает следствие, в период с 2014 по 2020 год, сотрудники медцентра незаконно использовали "вспомогательные репродуктивные технологии", после чего перенапрявлили новорождённых иностранным покупателям.
В схеме были замешаны директор медцентра, три врача и две суррогатные матери. Все арестованы, директора центра — Владиславу Мельникову, осудили на 19,5 лет в колонии строгого режима.
Впервые Еропейский центр суррогатного материнства попал в поле зрения полиции в 2020году, когда в Подмосковной квартире было обнаружено тело новорождённого.
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