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Директора центра суррогатного материнства арестовали за торговлю детьми

Силовые структуры » МВД

Европейский центр суррогатного материнства торговал детьми суррогатных матерей.

Директора центра суррогатного материнства арестовали за торговлю детьми
Фото: "Baby sleeping POV" by robscomputer is licensed under CC BY 2.0.

Как утверждает следствие, в период с 2014 по 2020 год, сотрудники медцентра незаконно использовали "вспомогательные репродуктивные технологии", после чего перенапрявлили новорождённых иностранным покупателям.

В схеме были замешаны директор медцентра, три врача и две суррогатные матери. Все арестованы, директора центра — Владиславу Мельникову, осудили на 19,5 лет в колонии строгого режима.

Впервые Еропейский центр суррогатного материнства попал в поле зрения полиции в 2020году, когда в Подмосковной квартире было обнаружено тело новорождённого.

 

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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