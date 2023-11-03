«Хезболла» присоединится к боям против Израиля с 8 октября

Ливанское шиитское движение «Хезболла» согласует свои силы с воюющими против Израиля. Назначенная дата - 8 октября. Соответствующее заявление 3 ноября сделал генсек движения Хасан Насрулла. Он выступал с телеобращением к участникам митинга в Бейруте, поддерживая бойцов исламского сопротивления, противостоящих Израилю на юге Ливана.

«Мы вступили в бой 8 октября. Некоторые говорят, что сегодня я бы объявил о нашем вмешательстве, но мы вмешиваемся с 8 октября, на второй день «Шторма Аль-Аксы», — заявил Насрулла во время обращения.

Также он заявил, что за период боев погибли 57 бойцов. Насрулла отметил, что «Хезболла» не собирается останавливаться на ливано-палестинской границе и перейдет к новому этапу наступлений.

Ранее мы сообщали о том, что все палестинские рабочие, которые находились на территории Израиля в момент начала конфликта, должны в обязательном порядке покинуть страну.