Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Согласно показаниям пленного военного Александра Синченко, солдаты ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, обычно решают сдаваться в плен сразу же, как только они почувствуют наличие опасности. По его сообщению, ситуация на этом участке крайне сложная, и украинское командование сталкивается с трудностями.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Меня вот отправили по определённому маршруту завести на позиции взвод гранатомётчиков. Нам указывали дорогу по рации, по планшету, и всё равно мы попали в окружение, нашу БМП подбили с РПГ", — рассказал боец.

В этих ситуациях военные предпочитают сдаваться в плен сразу, не вызывая на себя лишний раз огонь, чтобы выжить.

Согласно Синченко, во многих случаях командиры не желают покидать позиции второй линии обороны, и, следовательно, они недостаточно информированы о боевой обстановке.