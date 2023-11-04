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Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен

0:55
Силовые структуры

Согласно показаниям пленного военного Александра Синченко, солдаты ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, обычно решают сдаваться в плен сразу же, как только они почувствуют наличие опасности. По его сообщению, ситуация на этом участке крайне сложная, и украинское командование сталкивается с трудностями.

Пленный ВСУ рассказал, что солдаты под Запорожьем при опасности сразу сдаются в плен
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Меня вот отправили по определённому маршруту завести на позиции взвод гранатомётчиков. Нам указывали дорогу по рации, по планшету, и всё равно мы попали в окружение, нашу БМП подбили с РПГ", — рассказал боец.

В этих ситуациях военные предпочитают сдаваться в плен сразу, не вызывая на себя лишний раз огонь, чтобы выжить.

Согласно Синченко, во многих случаях командиры не желают покидать позиции второй линии обороны, и, следовательно, они недостаточно информированы о боевой обстановке.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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