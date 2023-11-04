Согласно показаниям пленного военного Александра Синченко, солдаты ВСУ, находящиеся на Запорожском направлении, обычно решают сдаваться в плен сразу же, как только они почувствуют наличие опасности. По его сообщению, ситуация на этом участке крайне сложная, и украинское командование сталкивается с трудностями.
"Меня вот отправили по определённому маршруту завести на позиции взвод гранатомётчиков. Нам указывали дорогу по рации, по планшету, и всё равно мы попали в окружение, нашу БМП подбили с РПГ", — рассказал боец.
В этих ситуациях военные предпочитают сдаваться в плен сразу, не вызывая на себя лишний раз огонь, чтобы выжить.
Согласно Синченко, во многих случаях командиры не желают покидать позиции второй линии обороны, и, следовательно, они недостаточно информированы о боевой обстановке.
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