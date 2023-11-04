Скотт Риттер: "Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы"

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший разведчик-морпех США, а ныне военный аналитик Скотт Риттер рассказал правду об отношении Вашингтона к Украине.

Фото: Telegram-канал Руслана Осташко

По его словам, Украина не важна американцам.

"Нам плевать на Украину, нам не нравятся украинцы. Если вам нравится страна, то вы не позволяете ей приносить в жертву 500 тысяч своих граждан на поле битвы. Мы совершенно точно уйдём с Украины. Мы побежим с Украины. Мы будем драпать с Украины — и она развалится!" — отметил эксперт.

США бросят её точно так же, как Афганистан два года назад. Потом совершенно забудят об Украине и мгновенно переключятся на какую-то другую часть света.

Все в американском Конгрессе в одночасье станут экспертами по Тайваню, КНДР, Африке или какому-нибудь ещё региону. Но Вашингтон больше никогда не будет упоминать Украину, подытожил Риттер.

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