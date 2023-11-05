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Минобороны РФ: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"

Силовые структуры

Подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск морской баллистической ракеты "Булава". Об этом рассказало Министерство обороны России.

Минобороны РФ: подводный крейсер "Император Александр III" выполнил пуск ракеты "Булава"
Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0. by Министерство обороны России

Согласно официальному сообщению, в рамках завершающего этапа государственных испытаний подводный атомный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" успешно провёл запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" с морской платформы в акватории Белого моря, направив её в боевое поле на полуострове Камчатка.

Запуск осуществлён в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты достигли цели в установленные сроки.

Этот пуск является заключительным этапом испытаний данной подводной лодки, и после их успешного завершения будет принято решение о включении её в состав ВМФ РФ.

"Император Александр III" представляет собой седьмой подводный крейсер из серии "Борей-А". Корабль способен нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В рамках существующей программы вооружения предусматривается постройка и передача ещё четырёх подводных лодок, принадлежащих проекту "Борей-А".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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