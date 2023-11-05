Подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск морской баллистической ракеты "Булава". Об этом рассказало Министерство обороны России.
Согласно официальному сообщению, в рамках завершающего этапа государственных испытаний подводный атомный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" успешно провёл запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" с морской платформы в акватории Белого моря, направив её в боевое поле на полуострове Камчатка.
Запуск осуществлён в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты достигли цели в установленные сроки.
Этот пуск является заключительным этапом испытаний данной подводной лодки, и после их успешного завершения будет принято решение о включении её в состав ВМФ РФ.
"Император Александр III" представляет собой седьмой подводный крейсер из серии "Борей-А". Корабль способен нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава". В рамках существующей программы вооружения предусматривается постройка и передача ещё четырёх подводных лодок, принадлежащих проекту "Борей-А".
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