Подводный крейсер "Император Александр III" успешно выполнил испытательный пуск морской баллистической ракеты "Булава". Об этом рассказало Министерство обороны России.

Фото: "Тихоокеанский флот отмечает 288-ю годовщину со дня образования 8" by Минобороны России is licensed under CC BY 4.0. by Министерство обороны России