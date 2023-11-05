Золотарёв: Запад готовит Украине позорное поражение

Страны Запада готовят Киеву вьетнамский сценарий с позорной участью.

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Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарёв.

"Сколько там продержится украинская армия… Можно привести пример событий во Вьетнаме: Южный Вьетнам при поддержке США сумел отбить нападение Северного Вьетнама. Но потом стали думать, как погасить огонь войны во Вьетнаме, и в Вашингтоне начали играть вопросом военной помощи. И произошло то, что дефицит боеприпасов в решающий момент привёл к разгрому армии Южного Вьетнама, северовьетнамский танк выломал ограду президентского дворца, а дальше вертолётная эвакуация, и позор на весь мир", — уверен аналитик.

Киевский политолог подчёркивает, что единственная альтернатива уйти от вьетнамского сценария западных партнёров — держаться в обороне в надежде на то, что глобальная ситуация как-то вдруг резко поменяется.

США некуда деваться, что-нибудь они Киеву подбросят, подытожил в надежде Золотарёв.