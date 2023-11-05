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Золотарёв: Запад готовит Украине позорное поражение

Силовые структуры

Страны Запада готовят Киеву вьетнамский сценарий с позорной участью.

Золотарёв: Запад готовит Украине позорное поражение
Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under "Lindsey Graham" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщил украинский политолог Андрей Золотарёв.

"Сколько там продержится украинская армия… Можно привести пример событий во Вьетнаме: Южный Вьетнам при поддержке США сумел отбить нападение Северного Вьетнама. Но потом стали думать, как погасить огонь войны во Вьетнаме, и в Вашингтоне начали играть вопросом военной помощи. И произошло то, что дефицит боеприпасов в решающий момент привёл к разгрому армии Южного Вьетнама, северовьетнамский танк выломал ограду президентского дворца, а дальше вертолётная эвакуация, и позор на весь мир", — уверен аналитик.

Киевский политолог подчёркивает, что единственная альтернатива уйти от вьетнамского сценария западных партнёров — держаться в обороне в надежде на то, что глобальная ситуация как-то вдруг резко поменяется.

США некуда деваться, что-нибудь они Киеву подбросят, подытожил в надежде Золотарёв.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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