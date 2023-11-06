Солдаты ВСУ заявили, что готовятся к худшему после слов Залужного о тупике в конфликте

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военнослужащие готовятся к худшему сценарию в конфликте с РФ после того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике на поле боя и невозможности существенного прорыва.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам украинского солдата с позывным "Мудрый", ВСУ постепенно проигрывают противостояние с российской армией. Как пояснил военный с позывным "Дэн", Киев столкнулся с острой нехваткой артиллерийских установок. Он считает, что обстановка будет только ухудшаться для Украины.

"Готовимся к худшему", — подчеркнул военнослужащий в беседе с Agence France-Presse (AFP).

Ранее Залужный сообщил, что Украине нужен технологический скачок при создании оружия для эффективных боевых действий. ВСУ будут измотаны в случае продолжения позиционных сражений, уточнил главком.