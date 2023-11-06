Украинские военнослужащие готовятся к худшему сценарию в конфликте с РФ после того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике на поле боя и невозможности существенного прорыва.
По словам украинского солдата с позывным "Мудрый", ВСУ постепенно проигрывают противостояние с российской армией. Как пояснил военный с позывным "Дэн", Киев столкнулся с острой нехваткой артиллерийских установок. Он считает, что обстановка будет только ухудшаться для Украины.
"Готовимся к худшему", — подчеркнул военнослужащий в беседе с Agence France-Presse (AFP).
Ранее Залужный сообщил, что Украине нужен технологический скачок при создании оружия для эффективных боевых действий. ВСУ будут измотаны в случае продолжения позиционных сражений, уточнил главком.
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