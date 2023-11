Your browser does not support the audio element.

Украинские военнослужащие готовятся к худшему сценарию в конфликте с РФ после того, как главком ВСУ Валерий Залужный заявил о тупике на поле боя и невозможности существенного прорыва.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.