The Telegraph: Израиль впервые в истории провёл бой в космосе, сбив ракету хуситов

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Израильская армия обороны (ЦАХАЛ), сбив баллистическую ракету хуситов, впервые реализовала боевые действия в космическом пространстве, передаёт The Telegraph.

Фото: openverse by NASA's Marshall Space Flight Center is licensed under CC BY-NC 2.0.

По информации издания, 30 октября ракету выпустили из Йемена в сторону израильского Эйлата, однако средства противоракетной обороны (ПРО) Arrow позволили Израилю сбить её вне атмосферы Земли.

Это можно назвать "первым в истории боем в космосе", сказано в материале.

Отмечается, что ЦАХАЛ воспользовался противоракетной обороной, разработанной совместно с Вашингтоном. Как пояснили журналисты, системы ПРО справились с главной задачей — сбить баллистическую ракету с высокой скоростью, находящуюся на огромной высоте.

Ранее израильские военные полностью окружили Газу, получив выход к морю. При этом власти Израиля утверждают, что работа гуманитарного коридора не остановлена.