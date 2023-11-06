Израильская армия обороны (ЦАХАЛ), сбив баллистическую ракету хуситов, впервые реализовала боевые действия в космическом пространстве, передаёт The Telegraph.
По информации издания, 30 октября ракету выпустили из Йемена в сторону израильского Эйлата, однако средства противоракетной обороны (ПРО) Arrow позволили Израилю сбить её вне атмосферы Земли.
Это можно назвать "первым в истории боем в космосе", сказано в материале.
Отмечается, что ЦАХАЛ воспользовался противоракетной обороной, разработанной совместно с Вашингтоном. Как пояснили журналисты, системы ПРО справились с главной задачей — сбить баллистическую ракету с высокой скоростью, находящуюся на огромной высоте.
Ранее израильские военные полностью окружили Газу, получив выход к морю. При этом власти Израиля утверждают, что работа гуманитарного коридора не остановлена.
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