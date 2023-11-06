Боксёр Иванов, устроивший стрельбу в Москве, получит тюремный срок

На боксёра Никиту Иванова, открывшего стрельбу у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky в центральном районе Москвы 5 ноября, заведено уголовное дело о хулиганстве.

Фото: СК РФ

Как сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram, в результате стрельбы 37-летнего спортсмена четверо людей были ранены, их госпитализировали. Сам стрелок был задержан позже, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщает Mash, инцидент произошел из-за бытового конфликта.

Никита Иванов, является мастером спорта международного класса по боксу. Он является обладателем золотой и серебряной медалей чемпионата Европы.