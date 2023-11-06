Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выразил свои сожаления относительно гибели своего помощника Геннадия Чистякова.
Согласно его словам, Чистяков скончался в день своего рождения после взрыва, который произошёл из-за неизвестного взрывного устройства, находившегося в одном из подарков.
Подробные обстоятельства и причины смерти будут установлены в рамках юридического расследования.
Чистяков оставил после себя жену и четверых детей. Погибшему было 39 лет. Также сообщается, что при взрыве был ранен его 13-летний сын. Событие произошло в посёлке Чайки.
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