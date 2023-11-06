Главком ВСУ Залужный отреагировал на смерть своего помощника: Чистяков погиб в день своего рождения

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главнокомандующий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный выразил свои сожаления относительно гибели своего помощника Геннадия Чистякова.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Согласно его словам, Чистяков скончался в день своего рождения после взрыва, который произошёл из-за неизвестного взрывного устройства, находившегося в одном из подарков.

Подробные обстоятельства и причины смерти будут установлены в рамках юридического расследования.

Чистяков оставил после себя жену и четверых детей. Погибшему было 39 лет. Также сообщается, что при взрыве был ранен его 13-летний сын. Событие произошло в посёлке Чайки.