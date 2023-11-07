Новосибирец арестован за нападение с вилами на друга

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры МВД

В Новосибирске арестован местный житель, напавший на своего друга с вилами. О ходе расследования рассказали в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.

Фото: Wikimedia Commons

Днём 3 ноября на автомобильной стоянке в Калининском районе города вспыхнула ссора между хорошо знакомыми мужчинами. Один из них вспылил и набросился на оппонента с вилами.

"Довести умысел на убийство ему не удалось, 54-летнему мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения", — рассказали в Следкоме.

Но прежде спасателям пришлось извлечь сельскохозяйственный инструмент из головы пострадавшего, о чём они поведали в своём телеграм-канале 4 ноября.

"Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента", — говорится в сообщении.

Сейчас потерпевший в больнице, а нападавший в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.