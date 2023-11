В ресторане, расположенном в Винницкой области Украины, возникла драка между военнослужащими ВСУ и сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), вызванная конфликтом, связанным с прослушиванием песни "Владимирский централ". Эту информацию сообщает портал "Украина.ру".

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.