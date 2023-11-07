Военнослужащие ВС Украины подрались с сотрудниками СБУ из-за песни "Владимирский централ"

В ресторане, расположенном в Винницкой области Украины, возникла драка между военнослужащими ВСУ и сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), вызванная конфликтом, связанным с прослушиванием песни "Владимирский централ". Эту информацию сообщает портал "Украина.ру".

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

Согласно предоставленным данным, инцидент произошёл 4 ноября. Военные ВСУ обратили внимание на компанию из СБУ, которая находилась в ресторане и слушала песню на русском языке.

На видеокадрах видно, как одна из дам открывает дверь в помещение, где группа людей сидит за столом и наслаждается русской музыкой. Она затем обращается к персоналу ресторана с вопросом о том, почему никто не реагирует на происходящее.

В результате этой конфронтации началась потасовка. Трое военнослужащих потребовали медицинской помощи.

