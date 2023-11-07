В ресторане, расположенном в Винницкой области Украины, возникла драка между военнослужащими ВСУ и сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ), вызванная конфликтом, связанным с прослушиванием песни "Владимирский централ". Эту информацию сообщает портал "Украина.ру".
Согласно предоставленным данным, инцидент произошёл 4 ноября. Военные ВСУ обратили внимание на компанию из СБУ, которая находилась в ресторане и слушала песню на русском языке.
На видеокадрах видно, как одна из дам открывает дверь в помещение, где группа людей сидит за столом и наслаждается русской музыкой. Она затем обращается к персоналу ресторана с вопросом о том, почему никто не реагирует на происходящее.
В результате этой конфронтации началась потасовка. Трое военнослужащих потребовали медицинской помощи.
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