По словам украинского военного Максима Коляды, который оказался в плену на Запорожском направлении, в его подразделении было много солдат, употребляющих наркотики уже многие годы.
"Пацаны те, что уже ходили на штурмовки, — среди них, конечно, много. <…> Я сам такой — любитель употребить", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в его части "таких кадров много".
По его словам, возможности получить наркотики были большие, вопрос лишь в доступности денег и круга общения.
Согласно словам бойца, в настоящее время в украинской армии наркотиков сейчас "как грязи, потому что это же зарплаты".
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