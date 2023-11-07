Пленный ВСУ рассказал о наркоманах в его подразделении

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По словам украинского военного Максима Коляды, который оказался в плену на Запорожском направлении, в его подразделении было много солдат, употребляющих наркотики уже многие годы.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

"Пацаны те, что уже ходили на штурмовки, — среди них, конечно, много. <…> Я сам такой — любитель употребить", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в его части "таких кадров много".

По его словам, возможности получить наркотики были большие, вопрос лишь в доступности денег и круга общения.

Согласно словам бойца, в настоящее время в украинской армии наркотиков сейчас "как грязи, потому что это же зарплаты".

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