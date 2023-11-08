ВС РФ получат ударно-разведывательный комплекс для слежки за врагом из стратоферы

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Вооружённых Сил Российской Федерации начали разрабатывать стратосферный ударно-разведывательный комплекс. Новая система позволит в реальном времени передавать координаты обнаруженных целей наземным ракетным комплексам, артиллерии, кораблям Военно-Морского Флота и авиации.

Фото: t.me/wargonzo

Летательный аппарат будет способен подниматься на высоту от 11 до 50 километров. Комплекс будет включать в себя беспилотный летательный аппарат, подвесные контейнеры с радарами, системы радиотехнической разведки и оптико-электронные устройства.

"Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск. Те же РСЗО "Смерч", "Торнадо-С" с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с "Искандерами", — пояснил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, комплекс позволит в кратчайшие сроки определять координаты, что значительно усилит разведывательные позиции российских военных.

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