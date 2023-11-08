Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-советник Пентагона Квятковски: в 2024 году Зеленского на Украине уже не будет — марионеточнику надоело
Артиллеристы ВС РФ сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Кандидат в президенты США Рамасвами: Россия превосходит Штаты по ядерному оружию
Эксперт Суслов: любая попытка "качнуться" в сторону Палестины грозит Байдену импичментом
Бойцы ЗВО похвалили работу "летающих снайперский танков" в зоне СВО: никто не убежит
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский закончит так же, как и все, кто работал с США
США могут поменять размещение сил в Европе для "защиты" НАТО после выхода РФ из ДОВСЕ
Politico: польские водители обвинили украинских дальнобойщиков в разорении
Солдат 128-й бригады обвинил командование ВСУ в смерти сослуживцев во время церемонии награждения

ВС РФ получат ударно-разведывательный комплекс для слежки за врагом из стратоферы

1:05
Силовые структуры

Для Вооружённых Сил Российской Федерации начали разрабатывать стратосферный ударно-разведывательный комплекс. Новая система позволит в реальном времени передавать координаты обнаруженных целей наземным ракетным комплексам, артиллерии, кораблям Военно-Морского Флота и авиации.

ВС РФ получат ударно-разведывательный комплекс для слежки за врагом из стратоферы
Фото: t.me/wargonzo

Летательный аппарат будет способен подниматься на высоту от 11 до 50 километров. Комплекс будет включать в себя беспилотный летательный аппарат, подвесные контейнеры с радарами, системы радиотехнической разведки и оптико-электронные устройства.

"Летательные аппараты, работающие в стратосфере, в первую очередь обеспечат целями ракетчиков сухопутных войск. Те же РСЗО "Смерч", "Торнадо-С" с высокоточными боеприпасами, а также ракетные бригады с "Искандерами", — пояснил "Известиям" военный эксперт Дмитрий Корнев.

По словам эксперта, комплекс позволит в кратчайшие сроки определять координаты, что значительно усилит разведывательные позиции российских военных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
"Здесь дружелюбны": экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в России
"Здесь дружелюбны": экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни в России
Последние материалы
Экс-советник Пентагона Квятковски: в 2024 году Зеленского на Украине уже не будет — марионеточнику надоело
Артиллеристы ВС РФ сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Купянском направлении
Кандидат в президенты США Рамасвами: Россия превосходит Штаты по ядерному оружию
Эксперт Суслов: любая попытка "качнуться" в сторону Палестины грозит Байдену импичментом
Бойцы ЗВО похвалили работу "летающих снайперский танков" в зоне СВО: никто не убежит
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский закончит так же, как и все, кто работал с США
США могут поменять размещение сил в Европе для "защиты" НАТО после выхода РФ из ДОВСЕ
Politico: польские водители обвинили украинских дальнобойщиков в разорении
Солдат 128-й бригады обвинил командование ВСУ в смерти сослуживцев во время церемонии награждения
Комитет конгресса США поддержал передачу Украине активов России, но есть нюанс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников