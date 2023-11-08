Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, который в марте этого года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.
Также под "немилость" МУС попала и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в заявлении МВД.
Какие конкретно обвинения вменяют судье МУС, не уточняется.
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