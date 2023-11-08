МВД объявило в розыск выдавшего ордер на арест Путина судью МУС: по статье УК

0:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Министерство внутренних дел России объявило в розыск судью Международного уголовного суда Серхио Херардо Угальде Годинеса, который в марте этого года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Фото: https://ic.pics.livejournal.com/

Также под "немилость" МУС попала и детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в заявлении МВД.

Какие конкретно обвинения вменяют судье МУС, не уточняется.