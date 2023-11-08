Военкор Сладков рассказал о решении Путина об участии мобилизованных до конца СВО

Президент России Владимир Путин принял решение о том, что мобилизованные граждане будут участвовать в специальной военной операции (СВО) до её завершения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Теперь все равны. Все воюют до конца СВО", — прокомментировал специалист.

Сладков сообщил, что задавал вопрос президенту РФ относительно возможности замены воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации. Однако верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО.

Он также отметил, что многим семьям трудно принять эту реальность. Однако власти и полиция проявляют внимание к тем, кто пытается привлечь внимание к судьбе мобилизованных, не препятствуя организации мероприятий.

"Но заноза, мол, одних призвали и держат, а другие такие же дома, на смену не идут, — она остаётся", — добавил военкор.

Сладков уточнил, что также добровольцы, заключившие контракт с Минобороны, добровольцы из "Редута" и лица, находящиеся в местах лишения свободы, принимают участие в спецоперации до её окончания.