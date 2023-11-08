Президент России Владимир Путин принял решение о том, что мобилизованные граждане будут участвовать в специальной военной операции (СВО) до её завершения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.
"Теперь все равны. Все воюют до конца СВО", — прокомментировал специалист.
Сладков сообщил, что задавал вопрос президенту РФ относительно возможности замены воюющих частей с отправкой их в пункты постоянной дислокации. Однако верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО.
Он также отметил, что многим семьям трудно принять эту реальность. Однако власти и полиция проявляют внимание к тем, кто пытается привлечь внимание к судьбе мобилизованных, не препятствуя организации мероприятий.
"Но заноза, мол, одних призвали и держат, а другие такие же дома, на смену не идут, — она остаётся", — добавил военкор.
Сладков уточнил, что также добровольцы, заключившие контракт с Минобороны, добровольцы из "Редута" и лица, находящиеся в местах лишения свободы, принимают участие в спецоперации до её окончания.
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