Президент России Владимир Путин принял решение о том, что мобилизованные граждане будут участвовать в специальной военной операции (СВО) до её завершения. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.