ФСБ задержала в Бурятии пособника ВСУ

В Бурятии сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который оказался пособником украинских спецслужб. Уточняется, что мужчина склонял военнослужащих идти воевать на стороне боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Фото: https:// www.facebook.com/FsbCsn/

"Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Причём, в качестве аргументов перейти на сторону противника пособник ВСУ пользовался заведомо ложными сведениями, которые дискредитировали Вооруженные силы РФ. При этом подозреваемый гарантировал, что организует российским военным связь с его кураторами из украинских спецслужб, а также батальона "Азов*.

В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело о госизмене.

*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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