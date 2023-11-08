В Бурятии сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который оказался пособником украинских спецслужб. Уточняется, что мужчина склонял военнослужащих идти воевать на стороне боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации", — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Причём, в качестве аргументов перейти на сторону противника пособник ВСУ пользовался заведомо ложными сведениями, которые дискредитировали Вооруженные силы РФ. При этом подозреваемый гарантировал, что организует российским военным связь с его кураторами из украинских спецслужб, а также батальона "Азов*.
В настоящее время в отношении мужчины завели уголовное дело о госизмене.
*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
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