Власти ДНР заявили о росте числа пострадавших после ракетного обстрела центра Донецка со стороны боевиков киевского режима накануне вечером, 7 ноября.
По информации исполняющего обязанности глава республиканского минздрава Дмитрия Гарцева, на данный момент известно о 55 пострадавших, пятеро погибли.
Из общего числа пострадавших 16 человек госпитализированы в состоянии различной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. Трое пациентов находятся в реанимации.
Во время брифинга и.о. главы минздрава республики отметил, что всем пострадавшим донецкие медики оказывают необходимую квалифицированную помощь. На постоянной связи с медицинскими учреждениями местные власти, которые оказывают посильную помощь в лечении раненых.
Напомним, что вчера вечером ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по центральным кварталам Донецка. В результате атаки было частично разрушено несколько административных зданий, повреждены жилые дома, системы коммуникаций, осколками зацепило автобус с пассажирами.
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