В Харьковской области на машину украинских полицейских скинули гранату. Это сорвало операцию по поимке "коллаборантов".
Начальник следственного управления Нацполиции области Украины Сергей Болвинов сообщил, что ВС РФ скинули с дрона гранату на патрульное авто под Купянском. Украинские полицейские направлялись задерживать "коллаборантов".
В автомобиле в момент атаки с дрона находились трое полицейских. Они в последний момент выскочили из патрульной машины. Правоохранители Украины контужены.
Ранее сообщалось, кто передал боевую гранату помощнику Валерия Залужного.
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