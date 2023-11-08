Под Купянском ВС РФ скинули гранату с дрона на полицейскую машину, ехавшую задерживать "коллаборантов"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Харьковской области на машину украинских полицейских скинули гранату. Это сорвало операцию по поимке "коллаборантов".

Фото: Openverse by MIKI Yoshihito. (#mikiyoshihito) is licensed under CC BY 2.0

Начальник следственного управления Нацполиции области Украины Сергей Болвинов сообщил, что ВС РФ скинули с дрона гранату на патрульное авто под Купянском. Украинские полицейские направлялись задерживать "коллаборантов".

В автомобиле в момент атаки с дрона находились трое полицейских. Они в последний момент выскочили из патрульной машины. Правоохранители Украины контужены.

Ранее сообщалось, кто передал боевую гранату помощнику Валерия Залужного.