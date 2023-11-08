Глава Ростовской области Голубев рассказал о взрывах в регионе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях взрывов в регионе. В Telegram-канале он сообщил, что военные отработали в приграничном регионе в соответствии с задачами спецоперации.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

"Около 12:00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам" — пишет Голубев.

Также он попросил не писать в сети подробности о работе ВС РФ и не выкладывать медиаматериалы о взрывах.

Ранее жители приграничного региона сообщили о звуке, похожем на работу противовоздушной обороны.