Глава Ростовской области Голубев рассказал о взрывах в регионе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о последствиях взрывов в регионе. В Telegram-канале он сообщил, что военные отработали в приграничном регионе в соответствии с задачами спецоперации.
"Около 12:00 военные в очередной раз отработали в соответствии с задачами спецоперации. Вижу в комментариях активный обмен информацией о том, где конкретно жители области это видели. Прошу отдавать себе отчет, что участие в таких диалогах и уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам" — пишет Голубев.
Также он попросил не писать в сети подробности о работе ВС РФ и не выкладывать медиаматериалы о взрывах.
Ранее жители приграничного региона сообщили о звуке, похожем на работу противовоздушной обороны.
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