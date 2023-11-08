МО ФРГ начало постепенно выводить свои системы ПВО и военный персонал из Польши

Германия приступила к постепенному выводу трёх своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также обслуживающих их военнослужащих с территории Польши. Об этом в среду, 8 ноября, проинформировало Министерство обороны ФРГ.

Фото: mil.ru

Планируется, что полностью вывод войск с территории ПВО будет завершён к пятнице, 10 ноября.

"В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению повышенной бдительности", — отметили в Министерстве обороны Германии.

Помимо этого, 15 ноября состоится прощальное построение. После него начнёт осуществляться постепенный вывод персонала и трёх задействованных огневых единиц в Германию.

Свои системы ПВО Patriot Германия разместила в Польше ещё в январе. Это произошло после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины.