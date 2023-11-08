Рожин: Россия уничтожила иностранное судно "крысой" зашедшее в порт Одессы

Несмотря на запрет, сухогрузы уже стали заходить в порты Одессы.

Фото: Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева by Михаил Развожаев

Очередной корабль под флагом Либерии зашёл в Одессу и получил "свою ракету", пишет военный обозреватель Борис Рожин.

"Судно тихой крысой ползло в порт, но тут в надстройку случайно прилетела российская противорадиолокационная ракета Х-31П, которая вообще направлялась в Одессу. Трое из экипажа (граждане Филиппин) и работник порта ранены, лоцман погиб", — отмечает аналитик.

По его словам, вывод таков: "нефиг лазать, где не надо". Тем более, что 8 ноября генеральный секретарь ООН как раз и отметил, что восстановить зерновую сделку будет сложно.