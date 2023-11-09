Военные обозреватели США подтвердили уникальность российского оружия

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Издание Military Watch Magazine обратило пристальное внимание на зенитную ракету 40Н6, а также на количество боеприпасов ПВО в России. По словам экспертов, в военных силах РФ их больше чем у всех участников НАТО.

Фото: Вадим Савицкий

В числе уникальных качеств зенитной ракеты была учтена возможность атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты, не обращая внимания на дальность цели.

— Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях, — подчёркивают авторы статьи.

Ещё одним перевесом в сторону вооружённых сил РФ стала возможность одновременно поставлять комплексы С-400 в рамках сотрудничества с Индией и Белоруссией, совмещая с регулярным восполнением расхода оружия.

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